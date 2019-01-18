На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло смертельное ДТП
Столкнулись грузовик Daf и легковой автомобиль Skoda
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В пятницу, 18 января, в 12.30 на пульт единой службы спасения поступила информация о серьезном ДТП на 247 километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись грузовой автомобиль Daf и легковой автомобиль Skoda Fabia. По предварительным данным, 33-летняя женщина на легковой иномарке не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате аварии она и ее пассажир получили травмы несовместимые с жизнью.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
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