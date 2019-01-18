Рязанские подростки угнали три автомобиля за ночь и попали в два ДТП

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-18T13:17:23+03:00

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Следственный комитет, как сообщает пресс-служба областного управления, возбудил уголовные дела против трех подростков 15-16 лет по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В ноябре 2018 года они, будучи пьяными, за одну ночь угнали три автомобиля.

Отмечается, что ни одну из машин хозяева не заперли. Цепочка преступлений началась в Новомичуринске, где со стоянки возле одного из домов парни «позаимствовали» ВАЗ-2107 и улетели на нем в кювет. Затем сообщники (к тому моменту их осталось двое) решили покататься на чужой «пятерке» и врезались на ней в дерево. А последнее угнанное авто - «шестерка» - заглохло у них на дороге «Новомичуринск-Маклаково-Кораблино».

Полицейские провели проверку по поступившим заявлениям, вычислили и задержали подозреваемых. Расследование продолжается.