Роман Калинин предложил новые направления в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-18T13:16:24+03:00

Региональный координатор рассказал на заседании расширенного политсовета об итогах работы и выступил с несколькими инициативами

Изменить размер текста: A A

17 января на расширенном заседании регионального политсовета была подведены итоги реализации партийных проектов «Единой России» в Рязанской области. Координатор проекта «Здоровое будущее» – доктор медицинских наук, ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин. В своем докладе он рассказал о достигнутых результатах работы за 2018 год и озвучил 5 новых инициатив для включения в проект.

Это «Партийный призыв медицинских кадров», «Оптимизация прогноза сроков прибытия скорой помощи к пациенту в сельской местности», «Два шага к здоровью», «Дистанция минус, диагностика плюс» и «Питайся правильно!».

– Наши предложения направлены на дальнейшее развитие системы здравоохранения Рязанской области путем привлечения глав муниципальных образований и оптимизацию сроков доставки пациентов в стационары в сельских населенных пунктах. Также хотелось бы обратить внимание молодежи на вопросы сохранения репродуктивного здоровья, увеличить эффективность лечения сердечнососудистых заболеваний и расширить знания у населения о здоровом образе жизни, – считает координатор проекта.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин поддержал озвученные идеи и отметил их важность для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения. Отдельно лидер рязанских единороссов поблагодарил Романа Калинина за организацию работы волонтерских отрядов студентов медицинского университета.

– Ваши ребята выезжают в самые отдаленные районы области и оказывают помощь людям. Передайте им от меня огромное спасибо за заботу о наших земляках, – сказал Аркадий Фомин.

На правах рекламы.