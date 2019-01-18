2019-01-18T12:58:57+03:00
Общество

Митрополит Марк поздравил рязанцев с Крещением

Владыка пожелал всем обновления души и тела
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил жителей области с Крещением:

- Праздник Крещения – один из главных христианских праздников. Первоначально в этот день вспоминались события не только Крещения Господня, но и Рождества Христова.

Смысл праздника широк и многогранен. Крещение – первое и наиболее знакомое всем название этого праздника. Однако не все знают, что само слово «крещение» в данном случае является не точным переводом с греческого, но переводом-интерпретацией, связанным с восприятием христианства в русском сознании.

Для нас крещенный – тот, кто с крестом. В греческом языке акцент несколько иной: крещение – это погружение в воду.

В тот день Спаситель пришел на Иордан – туда, куда по призыву Иоанна Крестителя стремился народ. Здесь люди исповедовали свои грехи и погружались в воды священной реки, символически смывая с себя греховную скверну.

Спаситель же не имел грехов. Ему не нужно было очищение. Но, погрузившись в воды Иордана, он символически взял на себя грехи всех людей. В празднике Крещения отобразилась идея миссии Спасителя, который пришел на землю, чтобы взять на себя грехи всего мира и омыть их своей кровью на кресте.

Христос погрузился в воды, наполненные скверной грехов, очистил и обновил их. Потому праздник Крещения – это еще и праздник обновления и освящения природы – творения Божия.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим великим праздником и желаю всем обновления души и тела.

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