2019-01-18T12:12:50+03:00
Спорт

ХК «Рязань» обыграл на выезде китайский клуб «Ценг Тоу»

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 17 января, в Китае хоккейный клуб «Рязань» проводил очередную игру регулярного чемпионата ВХЛ против местной команды «Ценг Тоу».

Хозяева открыли счет уже на второй минуте – шайбу забил Максим Иванов. Но под занавес первого периода рязанцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед: результативными бросками отметились Никита Шацкий и Иван Иванов.

В начале второго периода тот же Максим Иванов счет сравнял. Напомним, что «Ценг Тоу» сражается за попадание в зону плей-офф, и потому каждое зачетное очко для клуба сейчас на вес золота. Но рязанцы в этот вечер решали свои задачи. Александр Васильев, оформив дубль, создал хорошие предпосылки для гостевой победы. Встреча так и завершилась со счетом 4:2 в пользу ХК «Рязань». Все шайбы в игре были заброшены в равных составах.

ХК «Рязань» продолжает небольшое турне по Китаю. 19 января клуб из города на Оке сыграет против «КРС-ОЭРДЖИ».

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб «Рязань»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видео: в подъезде новостройки под Рязанью орудуют хулиганы
В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги
Рязанцам напомнили о запрете катания с Кремлевского вала
В рязанском селе Поплевино сгорел строительный магазин (видео)
На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло смертельное ДТП
Рязанские подростки угнали три автомобиля за ночь и попали в два ДТП
Роман Калинин предложил новые направления в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
Митрополит Марк поздравил рязанцев с Крещением
Рязанские спасатели опубликовали полный список оборудованных для Крещенский купаний купелей
В столкновении двух иномарок на рязанской дороге пострадал пятилетний ребенок
Устроивший серьезное ДТП в Рязани водитель маршрутки находится в РФ незаконно
Рязанский инспектор ГИБДД попался на «мелкой» взятке
Серьезный денежный спор с автостраховщиком рязанка разрешила в суде
Прокуратура нашла в рязанских школах просрочку и незаконную подмену продуктов
По вопросам перехода на цифровое ТВ в Рязани откроют телефонную «горячую линию»