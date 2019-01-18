ХК «Рязань» обыграл на выезде китайский клуб «Ценг Тоу»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-18T12:12:50+03:00

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В четверг, 17 января, в Китае хоккейный клуб «Рязань» проводил очередную игру регулярного чемпионата ВХЛ против местной команды «Ценг Тоу».

Хозяева открыли счет уже на второй минуте – шайбу забил Максим Иванов. Но под занавес первого периода рязанцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед: результативными бросками отметились Никита Шацкий и Иван Иванов.

В начале второго периода тот же Максим Иванов счет сравнял. Напомним, что «Ценг Тоу» сражается за попадание в зону плей-офф, и потому каждое зачетное очко для клуба сейчас на вес золота. Но рязанцы в этот вечер решали свои задачи. Александр Васильев, оформив дубль, создал хорошие предпосылки для гостевой победы. Встреча так и завершилась со счетом 4:2 в пользу ХК «Рязань». Все шайбы в игре были заброшены в равных составах.

ХК «Рязань» продолжает небольшое турне по Китаю. 19 января клуб из города на Оке сыграет против «КРС-ОЭРДЖИ».