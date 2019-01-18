2019-01-18T11:34:28+03:00
Происшествия

В столкновении двух иномарок на рязанской дороге пострадал пятилетний ребенок

ДТП произошло в Клепиковском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 17 января, в 19.50 в Клепиковском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, направляясь в сторону Касимова, не учел сложность погодных явлений, потерял управление над машиной и врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате происшествия травмы получил водитель внедорожника и двое его пассажиров, в том числе пятилетний ребенок.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло четыре ДТП, в которых пострадали восемь человек. Также зарегистрировано 17 происшествий с причинением материально ущерба автовладельцам. Задержаны восемь нетрезвых водителей.

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