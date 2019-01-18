2019-01-18T11:17:37+03:00
Происшествия

Устроивший серьезное ДТП в Рязани водитель маршрутки находится в РФ незаконно

Полиция намерена наказать его работодателя и проверить остальных перевозчиков
Антон КОНОВАЛОВ
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33-летний водитель маршрутки из Таджикистана, устроивший ДТП на улице Островского в Рязани, находится на территории Российской Федерации незаконно. Полиция накажет его работодателя, но на этом не остановится и проведет масштабную ревизию.

- Подобного рода проверки будут осуществлены в отношении других организаций-пассажироперевозчиков Рязанской области, - заявила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 17 января Peugeot Boxer под управлением нелегала не уступил дорогу учебному автомобилю. В результате аварии доставили в больницу 16-летнего пассажира микроавтобуса и 36-летнего водителя Renault Logan.

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