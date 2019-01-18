Рязанский инспектор ГИБДД попался на «мелкой» взятке
Теперь это уже бывший сотрудник полиции
Изменить размер текста:
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД и одного из рязанцев. Первого подозревают в получении взятки, второго – в ее даче, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
По версии следователей, в ноябре прошлого года на одной из улиц Рязани произошла авария, после которой 34-летний владелец машины попросил инспектора не привлекать его к ответственности за передачу управления авто пьяному человеку. А в качестве платы предложил 15 тысяч рублей, которые нужно было снять с карточки. Что инспектор и сделал, имея на руках и карточку, и пин-код.
Расследование уголовного дела продолжается.