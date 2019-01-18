Рязанский инспектор ГИБДД попался на «мелкой» взятке

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-18T11:01:21+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД и одного из рязанцев. Первого подозревают в получении взятки, второго – в ее даче, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следователей, в ноябре прошлого года на одной из улиц Рязани произошла авария, после которой 34-летний владелец машины попросил инспектора не привлекать его к ответственности за передачу управления авто пьяному человеку. А в качестве платы предложил 15 тысяч рублей, которые нужно было снять с карточки. Что инспектор и сделал, имея на руках и карточку, и пин-код.

Расследование уголовного дела продолжается.