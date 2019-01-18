2019-01-18T11:01:21+03:00
Авто

Рязанский инспектор ГИБДД попался на «мелкой» взятке

Теперь это уже бывший сотрудник полиции
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД и одного из рязанцев. Первого подозревают в получении взятки, второго – в ее даче, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следователей, в ноябре прошлого года на одной из улиц Рязани произошла авария, после которой 34-летний владелец машины попросил инспектора не привлекать его к ответственности за передачу управления авто пьяному человеку. А в качестве платы предложил 15 тысяч рублей, которые нужно было снять с карточки. Что инспектор и сделал, имея на руках и карточку, и пин-код.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видео: в подъезде новостройки под Рязанью орудуют хулиганы
В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги
Рязанцам напомнили о запрете катания с Кремлевского вала
В рязанском селе Поплевино сгорел строительный магазин (видео)
На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло смертельное ДТП
Рязанские подростки угнали три автомобиля за ночь и попали в два ДТП
Роман Калинин предложил новые направления в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
Митрополит Марк поздравил рязанцев с Крещением
Рязанские спасатели опубликовали полный список оборудованных для Крещенский купаний купелей
ХК «Рязань» обыграл на выезде китайский клуб «Ценг Тоу»
В столкновении двух иномарок на рязанской дороге пострадал пятилетний ребенок
Устроивший серьезное ДТП в Рязани водитель маршрутки находится в РФ незаконно
Серьезный денежный спор с автостраховщиком рязанка разрешила в суде
Прокуратура нашла в рязанских школах просрочку и незаконную подмену продуктов
По вопросам перехода на цифровое ТВ в Рязани откроют телефонную «горячую линию»