Серьезный денежный спор со автостраховщиком рязанка разрешила в суде

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-18T10:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Ряжского суда. Речь идет о защите прав потребителя, сообщает пресс-служба облсуда.

На своем авто женщина попала в ДТП, причем виновником аварии был второй водитель. Собрав все документы, рязанка пошла к своему страховщику – в ПАО СК «Росгосстрах».

Однако ходить пришлось три месяца: в компании говорили, что в бумагах от ГИБДД нет сведений о водительском удостоверении виновника аварии, а значит, по версии «Росгосстраха», у него нет правовых оснований для выплаты возмещения.

Позже компания уведомила клиентку о признании ее случая страховым и дала направление на станцию техобслуживания. Но за эти три месяца женщина успела отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовала возместить затраты. В ответ получила отказ – на основании того, что машину ремонтировали в «чужом» автосервисе.

Тогда женщина обратилась в Ряжский суд, который признал что она права: документы, не входящие по правилам ОСАГО в перечень необходимых, страховщик требовать права не имел. К тому же нарушил сроки рассмотрения заявления.

ПАО СК «Росгосстрах» обязали выплатить страховое возмещение, компенсировать моральный вреда, заплатить штраф, плюс – оплатить судебные расходы. Общая сумма превысила 270 тысяч рублей.

Страховщик подал апелляционную жалобу в облсуд, однако и эта инстанция осталась на стороне потребителя – решение райсуда оставлено без изменений.