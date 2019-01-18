2019-01-18T09:24:25+03:00
Общество

По вопросам перехода на цифровое ТВ в Рязани откроют телефонную «горячую линию»

Звонок бесплатный
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 января в Рязани провели урок для сотрудников будущего колл-центра – эти люди будут разъяснять жителям области вопросы, возникающие при переходе на цифровой формат телевещания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, наша область перейдет на цифровое ТВ 11 февраля. Людям, особенно пожилым жителям глубинки, помогают волонтеры: покупают и настраивают необходимое оборудование, рассказывают о возможных мерах поддержки тех, кто относится к социально незащищенным категориям граждан.

В скором времени в регионе заработает и «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ. Номер: 8-800-220-20-02.

Подробнее о переходе – на сайте РТРС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Серьезный денежный спор со автостраховщиком рязанка разрешила в суде
Прокуратура нашла в рязанских школах просрочку и незаконную подмену продуктов
На пожаре в рязанском райцентре Сасово погиб мужчина
Рязанские приставы предотвратили похищение девочки у матери
Бильярдист из Рязани вошел в пятерку сильнейших на первенстве России
В праздники Рязанский филиал Почты России обработал почти 100 тысяч отправлений
В пятницу в Рязанской области потеплеет до +1
В Рязани столкнулись маршрутка и учебный автомобиль
150 лет на двоих: в рязанском «городе двух культур» сыграла свадьбу пожилая пара
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Рязанские следователи ищут 50 миллионов из кооператива «Капитал Инвест»
«Мусорный» оператор начнет работать в Рязанской области с мая
В Рязани начали зимний капремонт крыш – жильцы против
Рязанского наркомана лишили водительских прав через суд
В трех рязанских больницах планируют сокращение сотрудников
В Рязанской области началось строительство обхода города Сасово
За сутки на рязанских дорогах 10 человек получили травмы
В Рязанской области ожидается усиление ветра
В Рязани в ДТП пострадала 4-летняя девочка
Рязанские власти хотят наладить на АЗС установку зарядок для электрокаров
Рязанское предприятие заставили выплатить работникам 3,5 миллиона рублей
В рязанской школе зацвели сирень и слива