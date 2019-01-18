По вопросам перехода на цифровое ТВ в Рязани откроют телефонную «горячую линию»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-18T09:24:25+03:00

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17 января в Рязани провели урок для сотрудников будущего колл-центра – эти люди будут разъяснять жителям области вопросы, возникающие при переходе на цифровой формат телевещания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, наша область перейдет на цифровое ТВ 11 февраля. Людям, особенно пожилым жителям глубинки, помогают волонтеры: покупают и настраивают необходимое оборудование, рассказывают о возможных мерах поддержки тех, кто относится к социально незащищенным категориям граждан.

В скором времени в регионе заработает и «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ. Номер: 8-800-220-20-02.

Подробнее о переходе – на сайте РТРС.