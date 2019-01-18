На пожаре в рязанском райцентре Сасово погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-18T09:03:28+03:00

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17 января в городе Сасово горел деревянный жилой дом на улице Шацкая. На вызов, поступивший в 20.46, выезжали 9 пожарных на 4 единицах спецтехники.

- В результате пожара погиб мужчина 1938 года рождения, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, 14 января в райцентре вспыхнул один из складов на межрейонной оптовой базе. С огнем тогда боролся 21 пожарный.