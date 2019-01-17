Рязанские приставы предотвратили похищение девочки у матери

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-17T18:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Осенью прошлого года было принято судебное решение передать ребенка матери. Отец знал об этом, но требование судебных приставов выполнять не спешил – в течение двух месяцев прятал дочь. Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручал должнику требования о добровольном исполнении решения. Но тщетно...

Установили, что девочка находилась за пределами Рязанской области у своей бабушки, которая дверь приставам она не открывала. Более того, женщина сообщила, что отец ребенка увез его в неизвестном направлении. Хотя позже сотрудники увидели, что в легковой автомобиль загружаются сумки и садится бабушка с внучкой.

Приставы выяснили, что женщина приобрела на свое имя билет на поезд, следующий в южном направлении. Также стало известно, что в поезде вместе с ней находился и разыскиваемый ребенок. Пропавшую девочку сняли с поезда и передали в органы опеки и попечительства. Позже ее забрала мать.

Инормация представлена пресс-службой УФССП.