2019-01-17T18:22:00+03:00
Спорт

Бильярдист из Рязани вошел в пятерку сильнейших на первенстве России

На следующие состязания он поедет уже в марте
Мария БЛИНОВА
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На днях в Казани состоялась первенство России по бильярдному спорту: «Свободная пирамида» – для подростков в возрасте до 13 лет и «Комбинированная пирамида» – для юношей и девушек с 13 до 16 лет и юниоров (юниорок) в возрасте 16-21 года. На состязания приехали более 200 сильнейших спортсменов из 30 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В группе 13-16 лет 5 место занял воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» 13-летний бильярдист Кирилл Гранкин. Тенирует подростка Виталий Гранкин.

Сейчас юноша готовится к другому первенству России в дисциплине «Свободная пирамида», которое пройдет в конце марта в Екатеринбурге.

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