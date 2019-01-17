Бильярдист из Рязани вошел в пятерку сильнейших на первенстве России
На днях в Казани состоялась первенство России по бильярдному спорту: «Свободная пирамида» – для подростков в возрасте до 13 лет и «Комбинированная пирамида» – для юношей и девушек с 13 до 16 лет и юниоров (юниорок) в возрасте 16-21 года. На состязания приехали более 200 сильнейших спортсменов из 30 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
В группе 13-16 лет 5 место занял воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» 13-летний бильярдист Кирилл Гранкин. Тенирует подростка Виталий Гранкин.
Сейчас юноша готовится к другому первенству России в дисциплине «Свободная пирамида», которое пройдет в конце марта в Екатеринбурге.