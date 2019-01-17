В праздники Рязанский филиал Почты России обработал почти 100 тысяч отправлений

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-17T17:28:00+03:00

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В новогодние праздники Рязанский филиал Почты России работал в усиленном режиме, выходными были только 1, 2 и 7 января, сообщает пресс-служба предприятия. Только за первые десять дней 2019-го обработано 98 тысяч почтовых отправлений.

Для того чтобы успеть все отправить вовремя, в почтамтах дежурили мобильные группы, которые помогали отделениям связи в обработке почты и обслуживании клиентов.

Всего за 2018 год работниками областной почты обработано 8,7 млн отправлений, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Кстати, наплыв работы традиционно начинается в декабре и завершается в марте.