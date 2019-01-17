В Рязани столкнулись маршрутка и учебный автомобиль

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-17T16:53:45+03:00

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В четверг, 17 января, примерно в 13.30 в Рязани на улице Островского неподалеку от дома №50 произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и учебного автомобиля. По предварительным данным, 33-летний водитель микроавтобуса №85 Peugeot Boxer, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автомобилю Renault Logan. Вторым автомобилем управлял 36-летний мужчина.

В результате происшествия водитель Renault Logan и 16-летний пассажир маршрутки были госпитализированы. Как сообщили редакции «Комсомольской правды» в Госавтоинспекции, легковая иномарка раскрашена в цвета учебного автомобиля. Находился ли в момент аварии за ее рулем инструктор или ученик, в настоящее время уточняется.