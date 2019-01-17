2019-01-17T16:13:53+03:00
Общество

150 лет на двоих: в рязанском «городе двух культур» сыграла свадьбу пожилая пара

Жениху – 72, невесте - 78
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ГУ ЗАГС Рязанской области.Фото: ГУ ЗАГС Рязанской области.
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17 января в рязанском «городе двух культур» Касимове территориальный отдел ЗАГС зарегистрировал необычный брак. Жениху Николаю Белоногову и невесте Анне Смирновой на двоих полтора века – 72 и 78 лет соответственно.

- У любви не бывает возраста, она вечно нова, - прокомментировали новость в главном управлении ЗАГС.

Отметим, что, по данным Рязаньстата, Касимовский район, хоть и не входит в список «самых пожилых» в Рязанской области по среднему возрасту, выделяется на фоне остальных по соотношению нетрудоспособного и трудоспособного населения. Здесь этот показатель - один из худших, он составляет 1139 на 1000 человек.

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