150 лет на двоих: в рязанском «городе двух культур» сыграла свадьбу пожилая пара
Жениху – 72, невесте - 78
Фото: ГУ ЗАГС Рязанской области.
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17 января в рязанском «городе двух культур» Касимове территориальный отдел ЗАГС зарегистрировал необычный брак. Жениху Николаю Белоногову и невесте Анне Смирновой на двоих полтора века – 72 и 78 лет соответственно.
- У любви не бывает возраста, она вечно нова, - прокомментировали новость в главном управлении ЗАГС.
Отметим, что, по данным Рязаньстата, Касимовский район, хоть и не входит в список «самых пожилых» в Рязанской области по среднему возрасту, выделяется на фоне остальных по соотношению нетрудоспособного и трудоспособного населения. Здесь этот показатель - один из худших, он составляет 1139 на 1000 человек.