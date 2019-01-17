2019-01-17T13:18:19+03:00
Авто

Рязанского наркомана лишили водительских прав через суд

Парня обязали пройти лечение, но он спокойно разъезжал по дорогам
Мария БЛИНОВА
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Рязанская транспортная прокурора обратилась в суд с иском о лишении водительских прав мужчины, страдающего наркоманией, сообщает пресс-служба надзорного органа.

До этого момента 32-летнего рязанца судили в Ряжске за незаконное приобретение и хранение наркотиков – в значительном размере и без цели продажи. Суд приговорил его к условному сроку и обязал пройти лечение от наркомании и реабилитацию. Однако автоматического лишения водительских прав за этим не следует.

Теперь уже Рыбновский райсуд принял решение лишить мужчину права на вождение – его документы признаны недействительными.

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