2019-01-17T12:46:52+03:00
Здоровье

В трех рязанских больницах планируют сокращение сотрудников

Оптимизация коснется горбольницы №10, клиник в Кораблине и Старожилове
Роман КАРПОВ
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В лечебных учреждениях Рязанской области началась новая волна сокращений. Оптимизация коснется Рязанской горбольницы №10, Корблинской межрайонной больницы и Старожиловской районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

- Предполагается к сокращению 4 ставки средних медицинских работников. Им предложены другие вакансии. Одна из сотрудниц отказалась от предложения и в связи с пенсионным возрастом решила уволиться, - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос «Комсомольской правды».

При этом те, кто под сокращение не попал, рассказали корреспонденту о более масштабных увольнениях. И о cвоем страхе: люди боятся, что нагрузка резко вырастет и они не смогут оказывать качественную помощь пациентам.

- Мы еще не отошли от прошлой оптимизации, а они опять начали сокращения. Причем с самими медиками никто не разговаривает и ничего им не объясняет, просто ставят перед фактом и все, - поделились с корреспондентом «КП» в лечебных учреждениях.

В самом минздраве тем временем говорят, что ведомство не планирует ни оптимизацию, ни сокращения, а все решения об увольнении - исключительно инициатива главных врачей больниц.

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