За сутки на рязанских дорогах 10 человек получили травмы

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-17T11:40:00+03:00

Результат аварии на Голенченском шоссе. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Никто, к счастью, не погиб

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За прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. В этих авариях никто не погиб, но 10 человек получили травмы.

Так, утром среды ДТП произошло на Голенченском шоссе Рязани: Ford Focus выехал на встречку и врезался в «УАЗ Патриот» (видео столкновения). Пострадала пассажирка иномарки.

Спустя пару часов после этой аварии на выезде из облцентра столкнулись ВАЗ-2112 и тягач Skania. Водитель легковушки госпитализирован.

Вечером того же дня в Дашково-Песочне не разминулись Mercedes и ВАЗ-2106. Помощь врачей потребовалась маленькой пассажирке иномарки.

Помимо этого за сутки в области произошло 28 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1469 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 пьяных водителей.