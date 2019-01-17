2019-01-17T11:40:00+03:00
Происшествия

За сутки на рязанских дорогах 10 человек получили травмы

Никто, к счастью, не погиб
Мария БЛИНОВА
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Результат аварии на Голенченском шоссе. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Результат аварии на Голенченском шоссе. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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За прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. В этих авариях никто не погиб, но 10 человек получили травмы.

Так, утром среды ДТП произошло на Голенченском шоссе Рязани: Ford Focus выехал на встречку и врезался в «УАЗ Патриот» (видео столкновения). Пострадала пассажирка иномарки.

Спустя пару часов после этой аварии на выезде из облцентра столкнулись ВАЗ-2112 и тягач Skania. Водитель легковушки госпитализирован.

Вечером того же дня в Дашково-Песочне не разминулись Mercedes и ВАЗ-2106. Помощь врачей потребовалась маленькой пассажирке иномарки.

Помимо этого за сутки в области произошло 28 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1469 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 пьяных водителей.

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