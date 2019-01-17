2019-01-17T11:03:56+03:00
Происшествия

В Рязанской области ожидается усиление ветра

МЧС опубликовало метеопредупреждение
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 17 января, главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. В сообщении говорится, что в ближайшее время в области ожидается усиление ветра. Его порывы составят 15-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся весь день, всю ночь и утром 18 января.

Спасатели просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности: избегать длительного нахождения на улице и не находиться под непрочными конструкциями.

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