В Рязанской области ожидается усиление ветра
МЧС опубликовало метеопредупреждение
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В четверг, 17 января, главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. В сообщении говорится, что в ближайшее время в области ожидается усиление ветра. Его порывы составят 15-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся весь день, всю ночь и утром 18 января.
Спасатели просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности: избегать длительного нахождения на улице и не находиться под непрочными конструкциями.
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