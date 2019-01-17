В Рязани в ДТП пострадала 4-летняя девочка
У ТЦ «Европа» столкнулись Mercedes и ВАЗ-2106
Фото: УМВД по Рязанской области.
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16 января на улице Советской Армии в Рязани случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. В 21.50 вблизи торгового центра «Европа» столкнулись Mercedes и ВАЗ-2106.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 31-летний житель Московской области, управлявший иномаркой, не уступил дорогу отечественному автомобилю при повороте налево.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась 4-летней девочке, которая находилась в салоне Mercedes.