2019-01-17T10:35:36+03:00
Авто

Рязанские власти хотят наладить на АЗС установку зарядок для электрокаров

Это обеспечит сбыт приборному заводу и будет развивать инфраструктуру для отрасли в целом
Мария БЛИНОВА
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Власти Рязанской области ведут с местными АЗС переговоры об установке на заправках электрозарядных станций. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал ТАСС на Гайдаровском форуме.

Рязанский приборный завод с 2016 года выпускает такие станции – и для быстрой, и для ночной зарядки. В нескольких регионах страны это оборудование уже тестируют. В самой же Рязанской области при участии белорусских и китайских инвесторов создается завод по производству электрокаров, компонентов и программного обеспечения к ним. Завод, напомним, планируют открыть к 2021 году.

– Мы хотели бы их поддержать, договориться с нашими АЗС об установке станций. Во-первых, это обеспечит сбыт продукции, а во-вторых, будет создаваться инфраструктура. Людям будет, зачем покупать эти автомобили, – рассказал глава региона.

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