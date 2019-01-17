Рязанское предприятие заставили выплатить работникам 3,5 миллиона рублей
Такую сумму ОАО «Сасовкорммаш» задолжал за три месяца 2018 года
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В Рязанской области 90 работникам ОАО «Сасовкорммаш» выплатили 3,5 миллиона рублей. Такую сумму машиностроительное предприятие, которое занимается выпуском оборудования для сельхозтехники, задолжало по зарплате за сентябрь-ноябрь 2018 года.
Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, генерального директора завода штрафовали (после возбуждения административного дела), вносили ему представление, объявляли предостережение, и, наконец, люди получили долгожданные деньги.