Рязанское предприятие заставили выплатить работникам 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-17T09:44:23+03:00

Такую сумму ОАО «Сасовкорммаш» задолжал за три месяца 2018 года

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В Рязанской области 90 работникам ОАО «Сасовкорммаш» выплатили 3,5 миллиона рублей. Такую сумму машиностроительное предприятие, которое занимается выпуском оборудования для сельхозтехники, задолжало по зарплате за сентябрь-ноябрь 2018 года.

Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, генерального директора завода штрафовали (после возбуждения административного дела), вносили ему представление, объявляли предостережение, и, наконец, люди получили долгожданные деньги.