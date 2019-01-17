2019-01-17T10:13:47+03:00
Общество

В рязанской школе зацвели сирень и слива

Шиповник пока держится, но листья уже дал
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В преддверии Нового года воспитанники Пронской школы во главе с учительницей взялись оформлять классы и коридоры. В качестве одного из элементов решили использовать ветви кустарников и деревьев – с помощью подручных средств изобразили на веточках иней, сообщает издательство «Пресса».

Все каникулы украшения простояли в школе в одиночестве, а по возвращении на учебу школьники заметили, что на ветвях шиповника пробились зеленые листья, а белая сирень и вовсе… расцвела. Вместе с ней цветы пошли на ветках сливы.

– Сирень пахнет прямо как майская, – говорят в школе.

Напомним, минувшей осенью – в октябре – из-за аномального тепла на одной из улиц Михайлова зацвел каштан.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

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