В рязанской школе зацвели сирень и слива

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-17T10:13:47+03:00

Шиповник пока держится, но листья уже дал

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года воспитанники Пронской школы во главе с учительницей взялись оформлять классы и коридоры. В качестве одного из элементов решили использовать ветви кустарников и деревьев – с помощью подручных средств изобразили на веточках иней, сообщает издательство «Пресса».

Все каникулы украшения простояли в школе в одиночестве, а по возвращении на учебу школьники заметили, что на ветвях шиповника пробились зеленые листья, а белая сирень и вовсе… расцвела. Вместе с ней цветы пошли на ветках сливы.

– Сирень пахнет прямо как майская, – говорят в школе.

Напомним, минувшей осенью – в октябре – из-за аномального тепла на одной из улиц Михайлова зацвел каштан.