2019-01-17T09:04:17+03:00
Авто

За год в Рязани у маршрутчиков выявили полтысячи нарушений

Чаще всего, по мнению проверяющих, нарушается расписание и схема движения по маршруту
Антон КОНОВАЛОВ
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В 2018 году управление транспорта администрации Рязани провело 410 мероприятий и выявило 456 нарушений у коммерческих перевозчиков, работающих на городских пассажирских маршрутах. Такая информация прозвучала на собранном властями областного центра совещании.

- Наиболее распространенные - нарушения расписаний движения и несоблюдение водителями установленной схемы движения по маршруту, - говорится в релизе.

На совещании присутствовали как руководители автотранспортных предприятий, так и представители УГИБДД по Рязанской области, которые также проводят рейды под названием «Автобус» и систематически выявляют нарушения.

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