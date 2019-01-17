За год в Рязани у маршрутчиков выявили полтысячи нарушений

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-17T09:04:17+03:00

Чаще всего, по мнению проверяющих, нарушается расписание и схема движения по маршруту

Изменить размер текста: A A

В 2018 году управление транспорта администрации Рязани провело 410 мероприятий и выявило 456 нарушений у коммерческих перевозчиков, работающих на городских пассажирских маршрутах. Такая информация прозвучала на собранном властями областного центра совещании.

- Наиболее распространенные - нарушения расписаний движения и несоблюдение водителями установленной схемы движения по маршруту, - говорится в релизе.

На совещании присутствовали как руководители автотранспортных предприятий, так и представители УГИБДД по Рязанской области, которые также проводят рейды под названием «Автобус» и систематически выявляют нарушения.