На окраине Рязани из-за легковушки тягач влетел в стелу и перевернулся
16 января около 9.50 на Ряжском шоссе Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
24-летний житель Старожиловского района на ВАЗ-2112 ехал со стороны областного центра. По предварительным данным, легковушка вышла на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался седельный тягач Skania с полуприцепом.
Уходя от столкновения, водитель грузовика пошел в кювет – здесь тягач сначала врезался в стелу КРЗ, а затем опрокинулся. В результате 49-летнему водителя этой машины потребовалась помощь врачей.
Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.