На окраине Рязани из-за легковушки тягач влетел в стелу и перевернулся

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-16T17:36:31+03:00

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16 января около 9.50 на Ряжском шоссе Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

24-летний житель Старожиловского района на ВАЗ-2112 ехал со стороны областного центра. По предварительным данным, легковушка вышла на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался седельный тягач Skania с полуприцепом.

Уходя от столкновения, водитель грузовика пошел в кювет – здесь тягач сначала врезался в стелу КРЗ, а затем опрокинулся. В результате 49-летнему водителя этой машины потребовалась помощь врачей.

Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.