На администрацию Рязани подали в суд из-за строительства офисного центра
К процессу привлекли застройщика и инспекцию по охране объектов культурного наследия
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Советский районный суд Рязани рассмотрит иск по поводу строительства офисно-делового центра по адресу улица Николодворянская, 16. Истец (в материалах дела - Дагаргулия К.И.) требует признать, что администрация города, выдавая разрешение ООО «Гранд», действовала незаконно.
Сама организация-застройщик, а также Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области привлекаются к процессу в качестве заинтересованных лиц.
Предварительное заседание по делу состоится 28 января в 10.00, сообщает пресс-служба суда.