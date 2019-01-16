2019-01-16T17:51:41+03:00
Общество

На администрацию Рязани подали в суд из-за строительства офисного центра

К процессу привлекли застройщика и инспекцию по охране объектов культурного наследия
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Советский районный суд Рязани рассмотрит иск по поводу строительства офисно-делового центра по адресу улица Николодворянская, 16. Истец (в материалах дела - Дагаргулия К.И.) требует признать, что администрация города, выдавая разрешение ООО «Гранд», действовала незаконно.

Сама организация-застройщик, а также Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области привлекаются к процессу в качестве заинтересованных лиц.

Предварительное заседание по делу состоится 28 января в 10.00, сообщает пресс-служба суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На окраине Рязани из-за легковушки тягач влетел в стелу и перевернулся
Рязанца осудили за сатирическую песню, попавшую в список экстремистских
Дело о смертельном ДТП на рязанской дороге прекращено после примирения сторон
Фестиваль «Зимние дни рязанского джаза» предварят концерты памяти Александра Семячкина
У 23-летнего жителя Рязанской области изъяли «синтетику»
В рязанской глубинке мужчина, скрывавшийся от суда, попался на угрозе убийством
В рязанском хозяйстве трудится 83-летний комбайнер
Двое молодчиков напали на рязанского пенсионера
В Рязани загорелась крыша высотного дома
В споре о сгоревшей бытовой технике рязанский суд встал на сторону энергетиков
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела рязанского «Детского питания»
Скандальный проект очередного эклектичного здания в центре Рязани одобрили
За безбилетный проезд рязанца пригласили в суд
В Рязани рейсовый автобус столкнулся с грузовиком
В Рязани дорожный конфликт между водителями закончился поджогом автомобиля
В ДТП на трассе Рязань – Ряжск пострадали четыре человека
Беспилотный автобус в Рязани запустят уже весной
В Рязани иномарка влетела в «УАЗ Патриот» (видео аварии)