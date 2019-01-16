2019-01-16T16:54:53+03:00
Происшествия

Дело о смертельном ДТП на рязанской дороге прекращено после примирения сторон

Пассажирка авто погибла на месте
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В Рязани прекращено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла в сентябре прошлого года на 199 км трассы М-5 «Урал». 37-летний водитель минивэна Toyota Alphard превысил скорость, на повороте не удержал траекторию, и авто вылетело на обочину, где врезалось в опору линии электропередач.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

51 летняя пассажирка – гражданка Республики Кыргызстан – погибла на месте. Еще пять пассажиров получили травмы, всем потребовалась помощь врачей.

На суде сын погибшей заявил, что он примирился с обвиняемым: тот оплатил похороны матери и возместил моральный вред. Потому сын женщины сам подал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

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