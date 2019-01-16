2019-01-16T17:13:59+03:00
Общество

Рязанца осудили за сатирическую песню, попавшую в список экстремистских

Молодой человек разместил слова к музыкальному произведению в социальной сети
Константин МОГИЛИН
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Октябрьский районный суд оштрафовал 27-летнего рязанца, разместившего в социальной сети текст песни группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля» под названием «Убивай космонавтов».

Композиция явно сатирического содержания включена в список экстремистских материалов 29 декабря 2017 года на основании решения суда города Благовещенска. При этом и сама композиция, и видеоклип к ней по-прежнему доступны на популярном видеохостинге любому желающему.

- На судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину. Ему назначен административный штраф, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Решение не вступило в законную силу.

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