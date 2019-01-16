Фестиваль «Зимние дни рязанского джаза» предварят концерты памяти Александра Семячкина

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-16T16:16:03+03:00

В один день музыканты выступят сразу на двух площадках

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23 января в день рождения известного рязанского джазмена Александра Семячкина на двух городских площадках – в Музее истории молодежного движения и в кафе «Фонтан» в МКЦ – состоятся концерты его памяти. Они предварят фестиваль «Зимние дни рязанского джаза», открытие которого запланировано на 2 февраля.

Саксофонист и подвижник джаза Александр Семячкин был не только блестящим музыкантом, лидером профессионального джазового биг-бэнда, но и талантливым популяризатором джаза, организовавшим в нашем городе несколько международных фестивалей и огромное количество концертов.

23 января в 19.00 в Музее истории молодежного движения состоится концерт проекта ТrаnsFоrмеR с участием виртуозной пианистки и вокалистки, лидера коллектива «Комнаты» Екатериной Черноусовой. В этот вечер с нею будут играть Александр Учеваткин (бас), Григорий Шаландин (барабаны) и Стас Глушенков (гитара).

В этот же день в 19.00 в кафе «Фонтан» начнется концерт джазового трио Геннадия Филина с участием Константина Панкратова (бас) и Вячеслава Сергеева (ударные).

В программе же фестиваля «Зимние дни рязанского джаза» - концерты, мастер-классы, творческие встречи, объединяющие музыкальное, танцевальное, изобразительное направления, кинопоказы и фотовыставки, которые со 2 до 9 февраля будут ежедневно происходить на трех площадках: в Рязанской областной библиотеке им. А.М. Горького, в МКЦ и в Музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом».

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