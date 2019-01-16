2019-01-16T15:37:38+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке мужчина, скрывавшийся от суда, попался на угрозе убийством

Выявить объявленного в федеральный розыск преступника довелось участковому
Антон КОНОВАЛОВ
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15 января в Сасовском районе задержали мужчину, скрывавшегося от суда и объявленного в федеральный розыск. 27-летний преступник попался, сходив в гости к жителю села Ярново.

45-летний мужчина рассказал местному участковому, что в ходе конфликта собутыльник - сын его приятеля - взял нож и угрожал расправой. Проведя проверку, «анискин» выяснил: молодой человек ранее был судим за кражу, а теперь скрывается от суда, пытаясь избежать уголовной ответственности за пьяное вождение (ст. 264.1 УК РФ)

Против бывшего зека возбудили дело по статье «Угроза убийством».

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