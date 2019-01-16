У 23-летнего жителя Рязанской области изъяли «синтетику»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-16T17:26:31+03:00

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Полицейские задержали 23-летнего безработного жителя Ряжска по подозрению в незаконном хранении наркотиков. У оперативников появилась информация, что молодой человек может злоупотреблять «синтетикой». Парня остановили на улице Лермонтова.

- При личном досмотре в кармане спортивных брюк у злоумышленника обнаружен сверток, перемотанный черной изолентой, в котором находился порошок синего цвета, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Экспертиза показала, что это 0,35 грамма запрещенного вещества синтетического происхождения. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере».

Теперь парню может грозить крупный штраф (до 40 тысяч рублей) либо лишение свободы на срок до 3 лет.