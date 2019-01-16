В рязанском хозяйстве трудится 83-летний комбайнер

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-16T15:24:41+03:00

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Старейшему механизатору Рязанской области присуждена премия губернатора, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Николай Дремков был в числе лучших комбайнеров региона еще… в середине 70-х годов: побеждал в соцсоревнованиях, был ударником пятилеток. Более того – за подвиги в полях награжден орденом Трудового Красного Знамени. Тогда ему было 40 лет, сейчас – 83. Однако с техникой механизатор не расстается и по сею пору.

Впервые в качестве сотрудника сельхозпредприятия Пронского района Николай Иванович вышел в поле в 1954-м. С тех пор места работы не менял, хотя само предприятие название сменило и сейчас числится как АО «Октябрьское». По словам руководителя предприятия, единственное увлечение чудо-механизатора – его работа.

– Другие хотя бы рыбу ловят, а наш Николай Иванович, думаю, и не знает, в какой стороне речка. Я не помню, чтобы он когда-нибудь отдыхал, – говорит глава хозяйства.

Сам же Николай Дремков утверждает, что однажды... чуть не отдохнул. В 1975 поехал он на юг страны за техникой. Думал, конечно, и на море попасть, но не сложилось: срочно пришлось вернуться в хозяйство.

– И на дизеле «ХТЗ» работал, и на тракторе «КДП-35», и на комбайнах. Девять лет на «немце», знаю силосоуборочный комбайн, как свои пять пальцев. Сколько лет подряд все премии за силос мои были, – говорит Николай Иванович.

Сейчас он трудится на тракторе МТЗ-80 и в основном занимается подвозом и раздачей кормов. Но от работы опять отвлекли: пришлось вот ехать на торжественный прием в честь рязанцев, внесших значительный вклад развитие области.