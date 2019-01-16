2019-01-16T14:41:22+03:00
Происшествия

В Рязани загорелась крыша высотного дома

Пожар удалось оперативно ликвидировать
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В среду, 16 января, в 13.55 на пульт дежурного единой службы спасения поступило сообщение о возгорании на кровле десятиэтажного дома на улице Новаторов (Рязань). На ликвидацию ЧП были отправлены четыре автоцистерны и одна автовышка.

Возгорание оперативно было ликвидировано. Площадь поврежденной кровли составила порядка десяти квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины ЧП и причиненный огнем ущерб.

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