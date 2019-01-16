Двое молодчиков напали на рязанского пенсионера

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-16T15:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли ограбление скопинского пенсионера совершенное прямо на улице райцентра. Внимание патрульных привлекли двое нетрезвых парней. Их остановили и доставили в отдел для составления административных протоколов.

В этот же вечер в дежурную часть обратился 77-летний мужчина, который рассказал, что около часа назад стал жертвой уличного ограбления.

- Двое незнакомцев, заметив в руке пенсионера мобильный телефон, повалили его на землю, несколько раз ударили и отобрали «трубку». Немного придя в себя, престарелый мужчина отправился за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выслушав рассказ потерпевшего, оперативники предложили ему взглянуть на недавно доставленных молодых людей. Пенсионер уверенно опознал в них нападавших. При досмотре у одного из парней обнаружили похищенный телефон.

Теперь против 23-летнего безработного скопинца и 24-летнего жителя поселка Побединка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».