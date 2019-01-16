В споре о сгоревшей бытовой технике рязанский суд встал на сторону энергетиков

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-16T14:20:36+03:00

За скачок напряжения потребителю никто так и не заплатит

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Клепиковский районный суд завершил рассмотрение дела по иску жителя области к филиалу «Рязаньэнерго» – ПО «Приокские электрические сети». Речь шла о защите прав потребителя, сообщает пресс-служба суда.

15 сентября 2017 года около 20.15 в доме мужчины, живущем на своем участке, резко подскочило напряжение в сети – сначала свет ярко вспыхнул, затем погас. В результате из строя в один момент вышли: стабилизатор напряжения, газовый котел, приставка цифрового ТВ и микроволновая печь.

Энергоснабжение дома обеспечивает ПО «Приокские электрические сети» и мужчина пошел в суд. А для того, чтобы установить сумму ущерба, обратился в Центр независимой потребительской экспертизы. Специалисты оценили стоимость устранения всех повреждений в 53 тысяч рублей.

Истец просил суд взыскать с энергетиков эту сумму, а помимо нее стоимость экспертизы и судебные расходы. Плюс возместить моральный вред.

Суд в итоге в иске мужчине отказал – по всем пунктам.

Решение не вступило в законную силу.