За безбилетный проезд рязанца пригласили в суд

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-16T12:57:49+03:00

Теперь, помимо крупного штрафа, он должен будет оплатить и госпошлину

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Мировой судья Шацкого районного суда рассмотрел иск железнодорожников о взыскании штрафа за безбилетный проезд.

Житель этого района, находясь в Тверской области, проехал зайцем по маршруту «Вышний Волочек-Тверь». Заранее билет он не купил, а оформить и оплатить проезд у контролера – отказался, сообщает пресс-служба райсуда.

На судебное заседание мужчина не явился, так что дело рассмотрели в заочном порядке. В итоге мировой судья иск железнодорожников удовлетворил в полном объеме. Теперь рязанец должен будет заплатить штраф в 1225 рублей и госпошлину.

Решение не вступило в законную силу.