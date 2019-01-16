2019-01-16T12:57:49+03:00
Общество

За безбилетный проезд рязанца пригласили в суд

Теперь, помимо крупного штрафа, он должен будет оплатить и госпошлину
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мировой судья Шацкого районного суда рассмотрел иск железнодорожников о взыскании штрафа за безбилетный проезд.

Житель этого района, находясь в Тверской области, проехал зайцем по маршруту «Вышний Волочек-Тверь». Заранее билет он не купил, а оформить и оплатить проезд у контролера – отказался, сообщает пресс-служба райсуда.

На судебное заседание мужчина не явился, так что дело рассмотрели в заочном порядке. В итоге мировой судья иск железнодорожников удовлетворил в полном объеме. Теперь рязанец должен будет заплатить штраф в 1225 рублей и госпошлину.

Решение не вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На окраине Рязани из-за легковушки тягач влетел в стелу и перевернулся
На администрацию Рязани подали в суд из-за строительства офисного центра
Рязанца осудили за сатирическую песню, попавшую в список экстремистских
Дело о смертельном ДТП на рязанской дороге прекращено после примирения сторон
Фестиваль «Зимние дни рязанского джаза» предварят концерты памяти Александра Семячкина
У 23-летнего жителя Рязанской области изъяли «синтетику»
В рязанской глубинке мужчина, скрывавшийся от суда, попался на угрозе убийством
В рязанском хозяйстве трудится 83-летний комбайнер
Двое молодчиков напали на рязанского пенсионера
В Рязани загорелась крыша высотного дома
В споре о сгоревшей бытовой технике рязанский суд встал на сторону энергетиков
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела рязанского «Детского питания»
Скандальный проект очередного эклектичного здания в центре Рязани одобрили
В Рязани рейсовый автобус столкнулся с грузовиком
В Рязани дорожный конфликт между водителями закончился поджогом автомобиля
В ДТП на трассе Рязань – Ряжск пострадали четыре человека
Беспилотный автобус в Рязани запустят уже весной
В Рязани иномарка влетела в «УАЗ Патриот» (видео аварии)