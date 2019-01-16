В Рязани рейсовый автобус столкнулся с грузовиком
ДТП произошло в поселке Строитель
Фото с места ДТП. Фото: соцсети.
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В среду, 16 января, в 10.45 в Рязани в поселке Строитель произошло ДТП с участием рейсового автобуса ЛиАЗ и грузового автомобиля Hyundai. По предварительной информации, автобус №8 (пос. Строитель – Новоселов, 60) выезжал с разворотного круга на маршрут – произошло столкновение с лесовозом Hyundai, следовавшим на выезд из города.
В момент ДТП в автобусе находились десять человек. Пяти пассажирам потребовалась помощь медиков, но от госпитализации все они отказались.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото с места ДТП.
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