В Рязани дорожный конфликт между водителями закончился поджогом автомобиля

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-16T11:44:08+03:00

Еще одна машина сгорела просто потому, что была рядом

Изменить размер текста: A A

В конце минувшего года на улице села Дядьково загорелись три автомобиля. Внедорожник Toyota и легковушка «Лада» сгорели полностью, Chevrolet удалось вовремя отогнать, и он пострадал не сильно. Как позже выяснили эксперты, первым загорелся внедорожник – его облили бензином и подожгли.

Полицейские прибыли, когда пламя до конца еще даже не погасили, сообщает пресс-служба рязанского УМВД. Добыв записи с видеокамер, установленных на соседних домах, и найдя среди местных жителей свидетеля, оперативники вышли на подозреваемого – 34-летного мужчину, недавно приехавшего в наш город из Челябинской области.

Выяснилось, что незадолго до поджога он и 30-летняя хозяйка внедорожника повздорили: незнакомые люди, будучи за рулем своих автомобилей, помешали друг другу на дороге. Высказав друг другу все, что они думают по поводу ситуации, водители разъехались. Но позже мужчина увидел, где рязанка паркует свою иномарку. И дождался темноты.

Сейчас его уже разыскали и взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.