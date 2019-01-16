Беспилотный автобус в Рязани запустят уже весной

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-16T10:39:00+03:00

Для начала машина будет мчаться со скоростью 25 км/час

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Весной 2019 года в одном из парков Рязани начнет курсировать новый отечественный беспилотный автобус, сообщают «Известия».

Машина работает на электричестве, и для начала будет передвигаться со скоростью 25 км/час, хотя в перспективе способна и на 80 км/час. Вариант автобуса для испытаний, которые решили провести в нашем городе, будет с открытым салоном и рассчитан на четырех пассажиров.

Автобус двигается по определенному маршруту – техника запоминает его после нескольких поездок под контролем диспетчера. Остановки запланированы, но возможны и по требованию – с помощью специальных кнопок. Максимальное время работы машины с электродвигателем без подзарядки – до восьми часов.

О внедрении беспилотников большей вместимости на дорогах российских городов речи пока не идет. Во-первых, нет соответствующих законов. Во-вторых, нужно еще довести разработку до ума. В любом случае, по мнению экспертов, внедрение таких технологий – дело времени.