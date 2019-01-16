В Рязани иномарка влетела в «УАЗ Патриот» (видео аварии)
Пострадала пассажирка легковушки
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Ранним утром в среду, 16 января, в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в 7.30 на Голенченском шоссе – напротив Конюшенного двора.
Ford Focus ехал со стороны улицы Спортивной. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением, и легковушка врезалась в ехавший по встречке «УАЗ Патриот», за рулем которого был 44-летний мужчина.
В результате столкновения пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в медицинское учреждение.
Рязань ДТП Голенченское шоссе.