2019-01-16T10:16:03+03:00
Происшествия

В Рязани иномарка влетела в «УАЗ Патриот» (видео аварии)

Пострадала пассажирка легковушки
Мария БЛИНОВА
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Ранним утром в среду, 16 января, в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в 7.30 на Голенченском шоссе – напротив Конюшенного двора.

Ford Focus ехал со стороны улицы Спортивной. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением, и легковушка врезалась в ехавший по встречке «УАЗ Патриот», за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в медицинское учреждение.

Рязань ДТП Голенченское шоссе.

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