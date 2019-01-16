2019-01-16T09:59:34+03:00
Общество

В Рязани подорожали муниципальные детские сады

Теперь ежемесячная плата составляет 2007 рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Вступило в силу постановление администрации Рязани, согласно которому изменился размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Она увеличится на 74 рубля (3,7%) и составит 2007 рублей в месяц.

Напомним, документ, в который внесли изменения, предполагает ряд льгот. Так, полностью освобождаются от платы малообеспеченные граждане, опекуны сирот (и детей, оставшихся без попечения родителей), законные представители детей-инвалидов. Половину стоимости требуют с многодетных семей, воинов-интернационалистов и их вдов, участников чеченских войн, инвалидов 1 и 2 групп, «чернобыльцев», студентов дневных отделений (если это оба родителя).

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