Еще на одном участке в центре Рязани запретят стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-16T17:48:06+03:00

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С 10 февраля рядом с площадью Ленина изменятся правила стоянки автомобилей. На улице Сенной между домами №8 и №10 с правой стороны при движении от Сенной запретят остановку и стоянку авто, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Делают это для обеспечения безопасности движения и встречного разъезда, уточняют в управлении благоустройства областного центра.

На участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Горадминистрация просит принять эту информацию к сведению.