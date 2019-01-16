Еще на одном участке в центре Рязани запретят стоянку автомобилей
Речь идет об улице Сенной
Фото: яндекс.Карты
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С 10 февраля рядом с площадью Ленина изменятся правила стоянки автомобилей. На улице Сенной между домами №8 и №10 с правой стороны при движении от Сенной запретят остановку и стоянку авто, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Делают это для обеспечения безопасности движения и встречного разъезда, уточняют в управлении благоустройства областного центра.
На участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Горадминистрация просит принять эту информацию к сведению.