Рязанской области достанутся 3,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-16T09:13:20+03:00

Регион участвует почти во всех нацпроектах

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Из федеральной казны Рязанской области достанутся 3,5 миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт дорог. Об этом губернатор Николай Любимов заявил журналистам на Х Гайдаровском форуме.

По его словам, регион участвует в 11 из 12 национальных проектов.

- Самое главное, чтобы люди быстро почувствовали улучшение. Нужно объяснять, что и зачем мы делаем, как собираемся тратить немалые федеральные ресурсы, - сказал Любимов.

Сферами, где перед регионом также стоят глобальные цели, он назвал здравоохранение (в частности, улучшение демографии) и строительство. А в экономике на первом плане по-прежнему инвестиции:

- Сейчас начинаем работу с бельгийской компанией, будем строить логистический центр, так называемый «Сухой порт-Рязань», - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Особые надежды возлагаются областными властями на развитие сотрудничества с Китаем.