Рязанской области достанутся 3,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
Из федеральной казны Рязанской области достанутся 3,5 миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт дорог. Об этом губернатор Николай Любимов заявил журналистам на Х Гайдаровском форуме.
По его словам, регион участвует в 11 из 12 национальных проектов.
- Самое главное, чтобы люди быстро почувствовали улучшение. Нужно объяснять, что и зачем мы делаем, как собираемся тратить немалые федеральные ресурсы, - сказал Любимов.
Сферами, где перед регионом также стоят глобальные цели, он назвал здравоохранение (в частности, улучшение демографии) и строительство. А в экономике на первом плане по-прежнему инвестиции:
- Сейчас начинаем работу с бельгийской компанией, будем строить логистический центр, так называемый «Сухой порт-Рязань», - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Особые надежды возлагаются областными властями на развитие сотрудничества с Китаем.