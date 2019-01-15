Рязанского студента, получившего тяжелую травму во время боксерского поединка, выписывают из столичной клиники

15 Янв. 19:17 2019-01-15T19:29:16+03:00

Но для полноценного восстановления Алексею Дудкину может потребоваться еще около двух лет

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Студента Рязанского педагогического колледжа Алексея Дудкина, который получил серьезные травмы во время боксерского поединка в общежитии в субботу, 19 января, выпишут из отделения реабилитации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом редакции «Комсомольской правды» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Юношу привезут домой в Ухоловский район, после чего соберется врачебная комиссия, на которой будет решаться вопрос о его дальнейшей реабилитации.

На данный момент молодой человек чувствует себя лучше – он по-прежнему не может говорить, но узнает близких, понимает, что ему говорят. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

По прогнозам специалистов, для полноценного восстановления Алексею Дудкину может потребоваться от года до двух лет.