В рязанском селе под полупарализованным мужчиной загорелась постель
Во вторник, 15 января, в селе Пустотино Кораблинского района в многоквартирном доме произошел пожар. Звонок на пульт единой службы спасения поступил в 8.14.
Было известно, что в квартире в постели находился полупарализованный мужчина. Его супруга ушла на работу, закрыв входную дверь на ключ. Крики мужчины услышала соседка. Вскоре на помощь подоспели двое местных жителей и числа добровольной пожарной дружины. С соседнего балкона они перебрались в горевшую квартиру.
Пробравшись в комнату, они увидели пылающую деревянную кровать. У входной двери лежал потерявший сознание проживавший здесь мужчина. Он смог ползком добраться до входной двери, но открыть ее не смог.
Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Причиной пожара, по всей видимости, стало неосторожное обращение с сигаретой.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»