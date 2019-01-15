В рязанском селе под полупарализованным мужчиной загорелась постель

15 Янв. 18:43 2019-01-15T19:33:30+03:00

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Во вторник, 15 января, в селе Пустотино Кораблинского района в многоквартирном доме произошел пожар. Звонок на пульт единой службы спасения поступил в 8.14.

Было известно, что в квартире в постели находился полупарализованный мужчина. Его супруга ушла на работу, закрыв входную дверь на ключ. Крики мужчины услышала соседка. Вскоре на помощь подоспели двое местных жителей и числа добровольной пожарной дружины. С соседнего балкона они перебрались в горевшую квартиру.

Пробравшись в комнату, они увидели пылающую деревянную кровать. У входной двери лежал потерявший сознание проживавший здесь мужчина. Он смог ползком добраться до входной двери, но открыть ее не смог.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Причиной пожара, по всей видимости, стало неосторожное обращение с сигаретой.