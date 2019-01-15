В Рязанской области прогнозируют сильную гололедицу

15 Янв. 17:59 2019-01-15T17:59:33+03:00

После потепления вновь немного подморозит

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 16 января. После потепления вплоть до 0 градусов вновь похолодает. Поэтому метеорологи, хоть и предупреждали о гололедице прежде, теперь сигнализируют об усилении этого явления.

В среду температура воздуха составит -12…-7 градусов ночью и -9…-4 днем.

Погода ожидается облачная с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, ночью с порывами до 13 метров в секунду.