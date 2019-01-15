2019-01-15T17:41:51+03:00
Происшествия

Рязанским гаишникам, попавшимся на взятке, огласят приговор

За 50 тысяч рублей они закрыли глаза на отсутствие водительских прав и пьяную езду
Константин МОГИЛИН
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21 января в Советском районном суде, как сообщает его пресс-служба, огласят приговор бывшим сотрудникам ГИБДД, обвиняемым в получении взятки.

По версии следствия, в феврале 2017 года они несли службу на посту ДПС «Солотчинский», где остановили автомобиль Toyota. За рулем находился явно нетрезвый мужчина, не имеющий при себе водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, водитель предложил сотрудникам взятку - 50 тысяч рублей.

- По требованию инспекторов он положил денежные средства в пустую пачку из-под сигарет и оставил ее под припаркованным возле поста трактором, после чего уехал на своем автомобиле, - рассказывали в пресс-службе регионального СК.

Если вина бывших полицейских будет доказана, им грозит штрафт от 2 до 4 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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