На рязанской дороге в ДТП попал снегоуборочный КАМАЗ

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-15T16:32:35+03:00

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В понедельник, 14 января, в 18.15 неподалеку от поворота на Новомичуринск произошло ДТП с участием снегоуборочного автомобиля. КАМАЗ Пронского ДРСУ столкнулся с иномаркой Skoda.

Аварию издательству «Пресса» прокомментировал инспектор ГИБДД Александр Ливанов:

- Водитель автомобиля Skoda не учел погодных условий. ДТП произошло в темное время суток, а в это время от участников дорожного движения требуется повышенное внимание.

Из-за происшествия чистку обочины на данном участке дороги пришлось прекратить. Начальник ДРСУ Марина Чубукова отметила, что водитель КАМАЗа максимально ушел на обочину и предпринял все меры, чтобы избежать лобового столкновения.

В ДТП незначительные травмы получили оба водителя, от госпитализации мужчины отказались.