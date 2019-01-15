2019-01-15T16:32:35+03:00
Происшествия

На рязанской дороге в ДТП попал снегоуборочный КАМАЗ

Авария произошла в Пронском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В понедельник, 14 января, в 18.15 неподалеку от поворота на Новомичуринск произошло ДТП с участием снегоуборочного автомобиля. КАМАЗ Пронского ДРСУ столкнулся с иномаркой Skoda.

Аварию издательству «Пресса» прокомментировал инспектор ГИБДД Александр Ливанов:

- Водитель автомобиля Skoda не учел погодных условий. ДТП произошло в темное время суток, а в это время от участников дорожного движения требуется повышенное внимание.

Из-за происшествия чистку обочины на данном участке дороги пришлось прекратить. Начальник ДРСУ Марина Чубукова отметила, что водитель КАМАЗа максимально ушел на обочину и предпринял все меры, чтобы избежать лобового столкновения.

В ДТП незначительные травмы получили оба водителя, от госпитализации мужчины отказались.

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