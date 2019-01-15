Рязанцы стали чаще болеть урогенитальным герпесом

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-15T16:24:07+03:00

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В 2018 году в регионе на 2% и 3% соответственно снизилось число заболевших гонореей и трихомониазом. На 4,8% уменьшилось и количество обратившихся по поводу чесотки.

- Снижения удалось достичь благодаря работе по предотвращению заболеваний, передающихся половым путем. Врачи кожно-венерологического диспансера проводят ее в течение всего года на местах и во время проведения профилактических акций, - приводит слова главврача ГБУ РО «ОККВД» Елены Большаковой пресс-служба регионального минздрава.

А вот ситуация с урогенитальным герпесом в регионе ухудшилась. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост на 1,35%. Сами медики связывают эту тенденцию с улучшением диагностики.